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مسؤول أمريكي: عدد قواتنا في مطار كابول أصبح أقل من 4 آلاف

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مسؤول أمريكي: عدد قواتنا في مطار كابول أصبح أقل من 4 آلاف مسؤول أمريكي: عدد قواتنا في مطار كابول أصبح أقل من 4 آلاف

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كشف مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن عدد القوات الأمريكية في مطار كابول انخفض من 5800 إلى أقل من 4 آلاف.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه لا يعتقد أن الضربة الجوية التي نفذتها طائرة مسيرة يوم الجمعة لاستهداف أحد مسؤولي التخطيط في تنظيم "داعش خراسان" (محظور في ) أصابت مسلحا بارزا في التنظيم الإرهابي.

وأشار إلى أن قيام الولايات المتحدة بعمليات عسكرية في أفغانستان في المستقبل أمر ممكن.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الجمعة، أن إدارة مطار كابول ستنقل إلى الأفغانيين بعد انسحاب القوات الأمريكية.

المصرى اليوم

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