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تتقدم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بخالص الشكر للأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، والبرتغالي جيزوالدو فيريرا ولأندية الإسماعيلي والمقاولون العرب والوداد المغربي وسموحة والبنك الأهلي ونادي الوصل الإماراتي والأندية السعودية، على تهنئتهم للقلعة البيضاء بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، وأنهى الفريق المسابقة على الصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 34 مباراة.

وتجهز اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك احتفالا كبيرا لفريق الكرة بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يقام الاحتفال بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.