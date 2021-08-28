مباراة ودية بين شيفيلد الانجليزي والزمالك احتفالا بالفوز بالدوري

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أكد الأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، أنه من محبي نادي الزمالك، وحرص على تقديم التهنئة للجماهير البيضاء بعد التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء.

وأوضح بن مساعد في تصريحات تليفزيونية أنه أحد جماهير الزمالك ويتمنى المزيد من التوفيق والبطولات للقلعة البيضاء في السنوات المقبلة، وشدد على أنه يتابع الزمالك منذ جيل حسن شحاتة وعلي خليل وطه بصري ومر عليه أجيال متعاقبة من القلعة البيضاء.

وأضاف مالك نادي شيفيلد يونايتد أنه لابد من التطور باستمرار للفريق الأبيض كي ينافس بقوة على كافة البطولات، وأعرب عن ثقته في قدرة الإدارة الحالية على تطوير ودعم الفريق بأقوى الصفقات والاستمرار في تحقيق الانتصارات.

ورحب الأمير عبد الله بن مساعد بالتعاون بين شيفيلد يونايتد أو أي من الأندية المملوكة لمجموعته، ونادي الزمالك، متمنيا إقامة مباراة ودية بين الفريق الأبيض وشيفيلد في الفترة المقبلة..

وأشار إلى أنه كان مطمئنا لتحقيق الزمالك للقب الدوري منذ 3 أشهر، مضيفا أن الفريق الأبيض لديه طموحات اقتصادية ورياضية عملاقة ويجب العمل على تحقيقها، وأضاف أن الزمالك يجب أن يكون له ملعبه الخاص.

ورحب بن مساعد بالتعاون مع إدارة الزمالك وتقديم النصائح لتشجيع الاستثمار الرياضي وتطوير أداء القلعة البيضاء في المرحلة المقبلة، موضحا أنه سيزور مصر قريبا وسيحرص على زيارة نادي الزمالك لتهنئته بلقب الدوري المصري.