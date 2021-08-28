بعثة منتخب الريشة الطائرة تعود بعد التتويج بالبطولة الأفريقية

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عادت بعثة المنتخب الوطنى لناشئي وناشئات الريشة الطائرة تحت 15 سنة إلى القاهرة عائدة من بنين، بعد التتويج ببطولة إفريقيا، التي أقيمت بدولة بنين خلال الفترة من 17 وحتى 26 أغسطس/آب الجاري.

واستطاع أبناء النيل التتويج بـ11 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين ونجحوا في حصد الكأس العام للبطولة.

وتضم قائمة "الفراعنة الصغار" 8 لاعبين هم: "زياد هشام - عمر علي الشاطر - سيف عمر - مصطفى حمدي، ريم حسين حمدي - عاليا الغندور - حبيبة أحمد يسري - فاطمة محمد ربيع".

وقاد الفريق فنيًا المدرب هشام سليمان، فيما كان يشرف شريف جعفر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة على النواحي الإدارية كرئيس للبعثة.

وكان اتحاد الريشة الطائرة قد تأهل بـ 3 لاعبين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" للمرة الأولى في تاريخه وهم: هادية حسني - ضحى هاني - أدهم حاتم.