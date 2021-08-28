أخبار عاجلة

استعدادات في شمال سيناء لاستقبال قافلة تحيا مصر -
طوارئ أمنية واستدعاء وحدات بالجيش .. تفاصيل مثيرة عن فرار الأسرى الفلسطينيين -
هل سيطرت "طالبان"؟ لوغاريتم بين "فيديو رفع العلم" ووعيد المعارضة! -
"بلدية بارق" تغلق مجمعًا تجاريًّا تَسبب في تشوهات بصرية -
"أبل" عن تقنية الاتصالات الثورية في هواتف "آيفون": لن تكون متاحة للجميع -
ملتقى التوظيف بالسيح يطرح 1800 فرصة وظيفية غدًا -
إسرائيل تعتزم نقل 400 أسير فلسطيني من سجن «جلبوع» بعد فرار 6 أسرى عبر نفق -
من "آي أو إس" لـ"أندرويد".. واتساب تعتمد تقنية "مفتاح النقل" الثورية لمستخدميها -
حالة أمطار رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه: تستمر حتى 8 مساءً -
حادث تصادم وانقلاب يخلف 5 إصابات باشرها "هلال مكة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

بعثة منتخب الريشة الطائرة تعود بعد التتويج بالبطولة الأفريقية

Print
بعثة منتخب الريشة الطائرة تعود بعد التتويج بالبطولة الأفريقية بعثة منتخب الريشة الطائرة تعود بعد التتويج بالبطولة الأفريقية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عادت بعثة الوطنى لناشئي وناشئات الريشة الطائرة تحت 15 سنة إلى القاهرة عائدة من بنين، بعد التتويج ببطولة إفريقيا، التي أقيمت بدولة بنين خلال الفترة من 17 وحتى 26 أغسطس/آب الجاري.

واستطاع أبناء النيل التتويج بـ11 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين ونجحوا في حصد الكأس العام للبطولة.

وتضم قائمة "الفراعنة الصغار" 8 لاعبين هم: "زياد هشام - عمر علي الشاطر - سيف عمر - مصطفى حمدي، ريم حسين حمدي - عاليا الغندور - حبيبة أحمد يسري - فاطمة محمد ربيع".

وقاد الفريق فنيًا المدرب هشام سليمان، فيما كان يشرف شريف جعفر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة على النواحي الإدارية كرئيس للبعثة.

وكان اتحاد الريشة الطائرة قد تأهل بـ 3 لاعبين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" للمرة الأولى في تاريخه وهم: هادية حسني - ضحى هاني - أدهم حاتم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إبراهيم سعيد: البدري لا يستطيع التعامل مع لاعبي المنتخب.. ومعظم اختياراته «مجاملات»

إبراهيم سعيد: البدري لا يستطيع التعامل مع لاعبي المنتخب.. ومعظم اختياراته «مجاملات»

أحمد عيد عبدالملك: صلاح لا يستحق شارة قيادة المنتخب.. ويجب إقالة البدري

أحمد عيد عبدالملك: صلاح لا يستحق شارة قيادة المنتخب.. ويجب إقالة البدري

حازم إمام: «سنتين ضاعوا من المنتخب مع حسام البدري»

حازم إمام: «سنتين ضاعوا من المنتخب مع حسام البدري»

نادر السيد: غياب التجانس سبب تراجع أداء المنتخب

نادر السيد: غياب التجانس سبب تراجع أداء المنتخب