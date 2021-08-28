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أبدى محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بحصول فريقه على لقب الدوري الممتاز، موضحا أن الفريق يستحق اللقب عن جدارة رغم الظروف الصعبة.

وشدد الونش على أن اللاعبين يتطلعون لتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة، مضيفا أن جميع مباريات الدوري صعبة ولكن لقاء المصري في الدور الثاني كان الأصعب.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وكان قد حسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة.

وأكد الونش ان الزمالك يمتلك اقوي خط دفاع خصوصا في ظل محمود علاء ومحمد عبدالغني بجانب الثنائي الصاعد من فريق الشباب .