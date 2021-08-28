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أعرب عبد الله جمعة لاعب الزمالك عن سعادته بعد التتويج بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أن لاعبي الزمالك رجال وكان ردهم في الملعب.

وأضاف جمعة أن الدوري بطولة وانتهت وسنركز في حصد كأس مصر.. مشددا على أنه تعافى من إصابته وشارك في التدريبات.

ووجه جمعة رسالة للجماهير قائلا: “جمهور الزمالك رقم واحد في حياتي”.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وكان قد حسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة.