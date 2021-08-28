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إمام عاشور: تعلمت من أخطائي ولاعبو ايد واحدة

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إمام عاشور: تعلمت من أخطائي ولاعبو الزمالك ايد واحدة إمام عاشور: تعلمت من أخطائي ولاعبو ايد واحدة

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أعرب إمام عاشور لاعب عن سعادته بعد التتويج بالدوري الممتاز، مشددا على أنه كان موسما صعبا جدا وطويلا لكن الروح بين اللاعبين كانت عالية وكنا يدا واحدة واستطعنا أن نحقق شيئا عظيما للقلعة البيضاء.

وعن إيقافه في الفترة الماضية، أكد عاشور قائلا: “أنا أخطأت وأعترف بأنني أخطأت واعتذرت، لكن الناس تحب الانشغال بالسوشيال ميديا.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وكان قد حسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة.

المصرى اليوم

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