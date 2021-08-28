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الهلال السعودي والوداد المغربي يهنئان بدرع الدوري

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الهلال السعودي والوداد المغربي يهنئان الزمالك بدرع الدوري الهلال السعودي والوداد المغربي يهنئان بدرع الدوري

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انهالت برقيات التهنئة على نادي بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب الدوري الممتاز، وتلقى النادي برقيات تهنئة من أندية الهلال والصقر السعوديين والوداد المغربي لتهنئة الإدارة بلقب الدوري الثالث عشر.

وتلقى الزمالك التهنئة أيضا من أندية الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والبنك الأهلي بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري.

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، وأنهى الفريق المسابقة على الصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 34 مباراة.

وتجهز اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك احتفالا كبيرا لفريق الكرة بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يقام الاحتفال بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

المصرى اليوم

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