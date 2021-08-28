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لوكاكو وماونت يقودان تشيلسي في مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

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لوكاكو وماونت يقودان تشيلسي في مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي لوكاكو وماونت يقودان تشيلسي في مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

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أعلن الألماني توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي تشكيل فريقه في مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت 28-8-2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: ازبيليكويتا - كريستينسن - روديجير

الوسط: جورجينهو - كانتي - جايمس - الونسو

الهجوم: لوكاكو - هافيرتز - ماونت

وفي البدلاء: كيبا - تشيلويل - شالوبا - تياجو سيلفا - كوفاسيتش - لوفتس شيك - زياش - فيرنر

مباراة تشيلسي و ليفربول في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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