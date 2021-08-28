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صحة السويس : تطعيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة بلقاح كورونا غدا

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صحة السويس : تطعيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة بلقاح كورونا غدا صحة السويس : تطعيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة بلقاح كورونا غدا

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تُعلن مديرية الصحة بالسويس بقيادة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة، عن خطة صحة السويس لتقديم تطعيم الكورونا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة السويس، حيث تتوجه الفرق لمختلف المصالح الحكومية وفقاً للخطه التي تم إعدادها لتحرك الفرق المتنقلة.

وتقوم مديرية الصحة بنشر خطة تحرك الفرق المتنقلة إعتباراً من 29 أغسطس الجاري نفيذاً لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وخطة الدولة للانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمصالح الحكومية وبدعم من اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

المصرى اليوم

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