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وصلة رقص من تامر حسني وكريم فهمي وأحمد زاهر في خطوبة ريم سامي

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وصلة رقص من تامر حسني وكريم فهمي وأحمد زاهر في خطوبة ريم سامي وصلة رقص من تامر حسني وكريم فهمي وأحمد زاهر في خطوبة ريم سامي

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وسط حشد كبير من نجوم الفن واصلت الفنانة الشابة ريم سامي احتفالاتها بخطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن في الساحل الشمالى، بحضور العائلتين والأصدقاء المقربين وكذلك عدد من الفنانين على رأسهم تامر حسني وزوجته بسمه بوسيل، أحمد زاهر وبناته ملك وليلي، إدوارد، تامر مرسي، أحمد فهمي وزوجته، هنادي مهني، هاني مهني، والإعلامية هالة سرحان، شهد رمزي، شيكو، هشام ماجد، زينة مي عمر، محمد سامي.

وشهد اليوم الأول من حفل خطوبة ريم سامى تفاعلًا كبيرًا من الحضور بالرقص والغناء، حيث غنت مي عمر بمشاركة أكرم حسنى أغنية «إن جيت للحق» التي قدماها ديو في مسلسل «لؤلؤ» وسط رقص وتفاعل كبير من كل المتواجدين في الحفل.

المصرى اليوم

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