الحماية من التمييز والمساواة.. تعرف على أبرز حقوق الطفل في القانون

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أقرت تعديلات قانون الطفل الصادر عن مجلس النواب، وتعديلات وقانون العقوبات الصادر في شأن الأحوال المدنية، مجموعة من المبادئ الخاصة بتربية للطفل وحقوقه.

ونصت المادة الثالثة من القانون على انه يكفل المبادئ والحقوق الآتية:

1 ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع مختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .

2 ) الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخره وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق

3 ) حق الطفل القادر على تكوين اراءه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.