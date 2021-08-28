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جامعة العريش: قبول التحويلات مستمر حتى 22 سبتمبر المقبل

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جامعة العريش: قبول التحويلات مستمر حتى 22 سبتمبر المقبل جامعة العريش: قبول التحويلات مستمر حتى 22 سبتمبر المقبل

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أعلنت الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة العريش عن استمرار فتح باب التحويلات الى كليات الجامعة أو خارجها حتى يوم 22 سبتمبر المقبل ، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة .

وأشار بيان الادارة الى أن باب التحويلات مفتوح سواء للتحويل داخل كليات الجامعة أو خارجها أو من مختلف الكليات في الجامعات الأخرى الى الكليات المناظرة لها بجامعة العريش ، وأن المطلوب للتحويل هو : بيان حالة من الكلية المحول منها ، صورة الشهادة الثانوية ، محتوى علمى للطالب المحول من جامعة أخرى ، بيان محل اقامة موثق بالعريش للطالب المحول من جامعة أخرى .. مع سداد الرسوم المقررة للتحويل .

وكان الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش قد أكد على قبول التحويلات من أى كلية مناظرة الى جامعة العريش .. دون أى تعقيدات أو روتين .. مشيرا الى أنه تم اتخاذ قرار في مجلس الجامعة الأخير بقبول التحويلات من أى كلية بأى جامعة لجميع أبناء سيناء الى الكلية المناظرة لها بجامعة العريش ، وأن هناك موافقة مسبقة لقبول تحويل أى طالب يرغب في التحويل الى الكلية المناظرة .. كما أن أى أسرة سيناوية لها طالب يدرس في أى جامعة أخرى خارج المحافظة لها الحق في تحويله الى الكلية المناظرة لها بجامعة العريش وذلك لجمع شمل الأسرة.

المصرى اليوم

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