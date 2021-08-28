«إشكالية ترجمة صيغ الإخبار من التركية إلى العربية».. رسالة ماجستير بجامعة عين شمس

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شهدت كلية الألسن قسم اللغة التركية بجامعة عين شمس، مناقشة رسالة الماجستير للباحثة شروق مجدي دياب، بعنوان «إشكاليات ترجمة تداخل الأزمنة من التركية إلى العربية»، والتي ناقشت كيفيةِ ترجمة صيغ الإخبار من اللغة التركية إلى اللغـة العربية، وكيفية التغلب على الصعوباتِ التي تواجه المُترجمَ عند نقل هذه الصيغ من اللغة الأصل/التركيـة إلى اللغة الهدف/العربيـة.

ناقش الرسالة الأستاذ الدكتور جمال موسى، الدكتور أحمد الهوارى بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، والدكتورة بديعة عبدالعال أستاذ اللغة التركية بكلية آداب عين شمس.

ويتناولُ البحثُ إشكاليةَ ترجمة صيغ الإخبار من التركية إلى العربية ومدى نجاح المُترجِم في نقل الصيغة الزمنية من اللغة التركيـة إلى ما يُكافئها في اللغة العربيـة. ومن ثَمَّ فهذا البحثُ يهدفُ إلى إثراء المكتبةِ العربيةِ بدراسةٍ وافيةٍ عن الأزمنـة الإخباريـة وترجمتها من اللغـة التركيـة إلى اللغـة العربيـة كما يهدف البحث إلى وضع حجر الأساس لمثل هـذه الدراسات التي تتناولُ صيغَ الإخبار.

من جانبها، انتقدت شروق مجدي دياب، طالبة الماجيستير بجامعة عين شمس، في مقدمة رسالتها، التدخل الحكومي التركى في الشأن المصرى وخاصة خلال ثورة ٣٠ يونيو من خلال وسائل الإعلام الخاصة بها.

وأكدت دياب أن ذلك يتعارض مع مع الروابط الوثيقة بين الشعبين المصري والتركى، والجذور التركية للعديد من الأسر المصرية كحال أسرتها.

وحصلت الباحثة على درجة ممتاز مع التوصية من اللجنة المناقشة بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات الأخرى.