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«مؤشرات الوصول إلى مستقبل مستدام ذكي».. في أولى جلسات المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر

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«مؤشرات الوصول إلى مستقبل مستدام ذكي».. في أولى جلسات المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر «مؤشرات الوصول إلى مستقبل مستدام ذكي».. في أولى جلسات المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر

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تنطلق فاعليات المؤتمر الدولى للمناخ الاخضر والإدارة الذكية للمخلفات، في الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر والذي ينظمه المركز العالمى للابداع والابتكار البيئى ورياده الاعمال، بالتعاون مع المعهد الاوروبى للطاقة المتجددة وسياسات المناخ هولندا، ومعهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة بجامعة تكساس، والرابطة العالميه للوقود الحيوى بانجلترا، بالإضافة إلى العديد من مراكز البحوث والجامعات الاقليمية والعالمية، والتي تستضيفه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقالت الدكتورة مني فؤاد المؤسس والرئيس التنفيذى للمؤتمر، إنه سيتم مناقشة «مؤشرات الوصول إلى مستقبل مستدام ذكى» في جلسه التخطيط الحضارى الذكى والبنية التحتيه الخضراء وهي أولي جلسات المؤتمر الدولى للمناخ الاخضر، حيث يتحدث بالجلسة الأولي للمؤتمر الدكتور جان ليكان المدير التنفيذى لمشاريع تدوير المخلفات بإحدي الشركات الإسبانية، الرائدة في البينة التحتية بأكثر من 17 دولة وخمس قارات، بالإضافة إلى الدكتور فرانسيسكو رامالهيرا المدير التنفيذى لإحدي الشركات المتخصصة بالإدارة المثلى للموارد وتصميم الحلول الذكية الرقمية المستدامة للمرافق والمياه والمخلفات وكفاءة الطاقة للمبانى.

بالإضافة إلى الدكتور اسما بوجيما مدير التشغيل بإحدي الشركات الرائدة في توفير الحلول البيئية لمعالجة الصرف الصحى وأعاده تدوير المخلفات الصناعي، والدكتور باسم ناصوحى المستشار البيئى بأماره الفجيره وعضو مجلس اداره جامعه الشارقه بالامارات، والمهندس حسن يونس الخبير بمجلس الامارات للمبانى الخضراء.

وأوضحت الدكتورة مني فؤاد، أن الجلسة ستتناول متطلبات تحويل المدن القائمة إلى مدن ذات تقنيات ذكية، حيث يجب أن تكون مدن خضراء وقابلة للإدارة بشكل مستدام من خلال تحليل الوضع الراهن والمستقبلى وتحديد الاستراتيجيات والأهداف والخطط التنفيذية.

المصرى اليوم

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