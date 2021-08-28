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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة تشيلسي بقمة الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة تشيلسي بقمة الدوري الإنجليزي محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة تشيلسي بقمة الدوري الإنجليزي

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أعلن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح تشكيل فريقه في مواجهة تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت 28-8-2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: اليسون بيكر

الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون

الوسط: فابينهو - إليوت - هندرسون

الهجوم: ماني - فيرمينو - محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء: كيليهر - كوناتي - تياجو - كيتا - جوميز - شامبرلين - مينامينو - جوتا - تسيميكاس

مباراة تشيلسي و ليفربول في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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