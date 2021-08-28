أخبار عاجلة

استعدادات في شمال سيناء لاستقبال قافلة تحيا مصر -
طوارئ أمنية واستدعاء وحدات بالجيش .. تفاصيل مثيرة عن فرار الأسرى الفلسطينيين -
هل سيطرت "طالبان"؟ لوغاريتم بين "فيديو رفع العلم" ووعيد المعارضة! -
"بلدية بارق" تغلق مجمعًا تجاريًّا تَسبب في تشوهات بصرية -
"أبل" عن تقنية الاتصالات الثورية في هواتف "آيفون": لن تكون متاحة للجميع -
ملتقى التوظيف بالسيح يطرح 1800 فرصة وظيفية غدًا -
إسرائيل تعتزم نقل 400 أسير فلسطيني من سجن «جلبوع» بعد فرار 6 أسرى عبر نفق -
من "آي أو إس" لـ"أندرويد".. واتساب تعتمد تقنية "مفتاح النقل" الثورية لمستخدميها -
حالة أمطار رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه: تستمر حتى 8 مساءً -
حادث تصادم وانقلاب يخلف 5 إصابات باشرها "هلال مكة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الاتحاد الدولي للباكجيمون (الطاولة) يقبل عضوية الاتحاد المصري للألعاب الترفيهيه

Print
الاتحاد الدولي للباكجيمون (الطاولة) يقبل عضوية الاتحاد المصري للألعاب الترفيهيه الاتحاد الدولي للباكجيمون (الطاولة) يقبل عضوية الاتحاد المصري للألعاب الترفيهيه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهيه عن قبول عضويته بالاتحاد الدولي للباكجيمون (الطاولة)، وعقب ذلك تم دعوة الاتحاد المصري لحضور الجمعيه العموميه للمشاركة في التصويت لاختيار الدولة المستضيفه لكاس العالم ٢٠٢٣، حيث تم اختيار دولة مقدونيا.
ومن جانبه، قدم أحمد البكري -رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهيه- الشكر للدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة على دعمه الكامل والمتواصل من أجل قبول عضوية الأتحاد المصري للألعاب الترفيهيه في الاتحاد الدولي للباكجيمون ( الطاولة )، كما قدم الشكر لأعضاء مجلس الادارة وأعضاء لجان المسابقات والحكام ودورهم المؤثر خلال الفترة الماضية من أجل نجاح خطط واستراتيجية الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية من أجل الانضمام للاتحاد الدولي للباكجيمون.

أكد «البكري» أن هدفنا جميعاً منذ الإعلان عن الاتحاد عدم الاكتفاء بالانضمام للاتحاد الدولي في لعبة للباكجيمون، ولكننا سنعمل على تواجد جميع الرياضات التي يشملها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهيه داخل كل المؤسسات الدولية من أجل المشاركة في جميع البطولات القارية والعالمية، مشيراً إلى ان بطولة المقبلة بمقدونيا هي اولي المشاركات الدولية، والتي نسعى خلالها للظهور بشكل قوي يبين قدرة على المنافسة في هذة اللعبة.

تجدر الإشارة إلى ان الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية يأتي ضمن ١٣ اتحاد هي أعضاء اتحاد الاتحادات النوعية والمنشأ بالقرار الوزاري رقم ٣٠٥ لسنه ٢٠٢٠، وهم اتحاد«الشركات، الرياضة للجميع، الثقافة الرياضية، ستريت ورك أوت، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، الألعاب الإلكترونية، الملاحة الرياضية، الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل، الاتحاد الرياضي للجامعات، اتحاد شباب عمال مصر، اتحاد مراكز شباب مصر، الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استعدادات في شمال سيناء لاستقبال قافلة تحيا مصر

استعدادات في شمال سيناء لاستقبال قافلة تحيا مصر

مشاركة ١٣ جامعة في الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات المصرية

مشاركة ١٣ جامعة في الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات المصرية

مصر.. مبادرة أبوب الخير لدعم ملايين الفقراء

مصر.. مبادرة أبوب الخير لدعم ملايين الفقراء

الناموسة المصرية المميتة ناقلة الفيروسات..سر تسميتها بسبب المعابد الفرعونية

الناموسة المصرية المميتة ناقلة الفيروسات..سر تسميتها بسبب المعابد الفرعونية