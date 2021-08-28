وزارة الرياضة تنظم اللقاء الرياضي لشباب الجامعات

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تنظم الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الادارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي اللقاء الرياضى لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة خلال الفترة من ٢٨ حتي ٣١ اغسطس الجاري بمحافظة بورسعيد.

يشارك في اللقاء الرياضي ٢٢٠ شاب من طلاب المعاهد المصرية يتنافسون في ألعاب خماسى قدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس الطاولة، وتقام المنافسات في ملاعب المدينة الرياضية ببورسعيد.

يأتى اللقاء في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالممارسة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، ورفع معدلات اللياقة البدنية لهم.

يذكر أنه قد تم تقسيم المعاهد العليا والمتوسطة إلى (8) مناطق جغرافية: ( بورسعيد – قويسنا – الإسكندرية – أسيوط – سوهاج – قنا – اسوان – القاهرة )، وشارك في المنافسات الأولية نحو ٥ الاف طالب من ١١١ معهد على مستوى الجمهورية.