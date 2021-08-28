الجيش الإيراني: نجحنا في تطوير وتوطين صناعة منظوماتنا الصاروخية

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قال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد على رضا صباحي فرد، اليوم السبت، إن بلاده نجحت في تطوير منظوماتها الصاروخية وتوطين صناعتها.

ونقلت وكالة «إرنا»، اليوم السبت، عن العميد على رضا فرد، أن النجاح الإيراني يأتي بعد استغلال وتحويل الحظر المفروض على بلاده إلى فرص مواتية.

جاءت تصريحات قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني على هامش تفقد موقع منظومة «صواريخ- إس 200» للدفاع الجوي الإيراني، اليوم السبت، والتي أعرب خلالها عن سعادته بحجم التقدم الواقع في مجال الدفاع الجوي الإيراني، ومدى تطور الإنتاج المحلي للمنظومات الصاروخية.

وذكر العميد على رضا صباحي فرد، أن كافة الوحدات التابعة لقوة الدفاع الجوي على صعيد البلاد، تتمتع، في الوقت الراهن، بأحدث الأجهزة والآليات التي تم تصنيعها محليا، مؤكدا أن لدى إيران كوادر شبابية متدربة ومختصة إلى جانب زملائهم المخضرمين، في مجال الطاقات البشرية، معتبرا هذه الكوادر هي الأساس في التقدم على صعيد الدفاع الجوي وصون الأجواء الإيرانية.

واستخدمت إيران، لأول مرة، خلال التدريبات، منظومة الدفاع الجوي «بافار-373» التي تعتبر نظيرة منظومة الدفاع الروسية «إس-300» وذلك في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأكد بيان الخدمة الصحفية للجيش الإيراني نجاح المنظومة، خلال تدريبات قوات الدفاع الجوي، في إصابة الهدف من مسافة بعيدة.