وزير الرياضة يتواصل مع أبطال البارالمبية عبر الفيديو كونفرانس

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قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة كل من اللاعب شريف عثمان، واللاعبة رحاب رضوان بعد فوزهما بميداليتين فضيتين في رفع الأثقال ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو في الفترة من ٢٤ أغسطس حتي ٥ سبتمبر المقبل.

واستطاع اللاعب شريف عثمان تحقيق الميدالية الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 59 كجم، بينما أحرزت اللاعبة رحاب رضوان فضية منافسات وزن 50 كجم.

حرص وزير الشباب والرياضة على التواصل هاتفياً، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس مع البعثة المصرية لتهنئة البعثة برئاسة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، واللاعبين شريف عثمان ورحاب رضوان على الفوز بأول ميداليتين للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية.

أوضح الدكتور أشرف صبحي أننا ننتظر المزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة إيماناً بقدرة أبطال مصر البارالمبيين المشاركين في المنافسات على التحدي والإصرار والتفوق، وتحقيق الانجازات التي تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

يذكر أن البعثة المصرية تشارك في منافسات دورة الألعاب البارالمبية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف للسيدات.