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السعودى يعسكر الليلة استعدادًا لمواجهة فيتنام بتصفيات المونديال

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المنتخب السعودى يعسكر الليلة استعدادًا لمواجهة فيتنام بتصفيات المونديال السعودى يعسكر الليلة استعدادًا لمواجهة فيتنام بتصفيات المونديال

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ينتظم لاعبو السعودي، مساء اليوم السبت، في معسكرهم بمدينة الرياض، استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستهل الأخضر مشواره في الثاني من شهر سبتمبر المقبل أمام منتخب فيتنام، على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من الشهر نفسه أمام منتخب عمان، على السلطان قابوس.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون مساء اليوم في المعسكر، لفحص فيروس (كوفيد-19) وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.

وبعدها تبدأ حصة تدريبية على ستاد الأمير فيصل بن فهد عند الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

يذكر أن المدير الفني للأخضر هيرفي رينارد ضم 25 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، هم محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد الربيعي، محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، على البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، على الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، على الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

المصرى اليوم

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