وزير الزراعة يسلم 12 سائقا بقنا بونات لتموين سيارات الأجرة الجديدة

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سلم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، عدد ١٢ بون لتموين سيارات الأجرة الجديدة بقيمة ١٠٠٠ جنية لكل سائق ممن قاموا بإحلال سياراتهم الكبود إلى ميكروباص وذلك ضمن مبادرة إحلال وتجديد سيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات كبيرة من البنك الزراعى المصرى.

وأوضح محافظ قنا أن المبادرة تهدف إلى توفير وسيلة نقل آمنة وآدمية لأهالى المحافظة وكذا إضفاء مظهر حضارى على وسائل المواصلات الداخلية، مشيرا إلى أنه تم تسليم ٩١ سائق بونات مماثلة كمرحلة أولى من اجمالى ١٦٠ سائق مستحق وذلك في شهر يوليو الماضى، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتى في اطار المشروع القومي الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بهدف تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي يتمثل في توفير وسيلة حضارية للمواطن المصري.

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من جانبه، أكد علاء فاروق أن البنك الزراعى المصرى يقدم العديد من التسهيلات لملاك السيارات الكبود الراغبين في تحديث سياراتهم إلى ميكروباص داعيا اياهم إلى سرعة التوجه إلى فروع البنك المنتشره بمختلف أنحاء المحافظة للإستفادة من تلك التسهيلات، مؤكدا أن الدولة عازمة على تطوير وسائل المواصلات خلال الفترة المقبلة .