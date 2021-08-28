ماوريسيو بوكيتينو يزيد الغموض حول الظهور الأول لميسى مع باريس سان جيرمان

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لم يتخذ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق باريس سان جيرمان حتى الآن قراراً بشأن مشاركة مواطنه ليونيل ميسي لاعبه الجديد في مباراة فريقه المقبلة في الدوري الفرنسي لكرة القدم خارج أرضه أمام رانس، الأحد ليزداد الغموض حول الظهور الأول للبرغوث بقميس الفريق الباريسى.

ولم يشارك ميسي صاحب الـ34 عاماً حتى الآن في أي مباراة رسمية مع ناديه الجديد الذي انضم إليه قادماً من برشلونة الإسباني في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي، السبت: «علينا تحليل بعض الجوانب وسنقرر لاحقاً، وأعلى باريس سان جيرمان في وقت لاحق أن تشكيلة الفريق ستعلن، الأحد.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة منذ فوزه بكوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين على حساب البرازيل في 11 يوليو الماضي.

وعن ميسي قال بوكيتينو: «إنه متحمس جداً فهو لاعب محترف كبير وتكيف سريعا مع لاعبي فريقه الجديد، ويملك القدرة على التكيف في أي بطولة دوري جديدة».