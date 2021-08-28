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رونالدو كومان: برشلونة لا يستطيع منافسة باريس سان جيرمان والسيتى فى الصفقات

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رونالدو كومان: برشلونة لا يستطيع منافسة باريس سان جيرمان والسيتى فى الصفقات رونالدو كومان: برشلونة لا يستطيع منافسة باريس سان جيرمان والسيتى فى الصفقات

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أكد رونالدو كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه يتعين على ناديه أن يكون «واقعيا» في سوق الانتقالات وألا يأمل أن يضاهي القوة المالية لباريس سان جيرمان أو ناديي مانشستر.
وتضرر برشلونة بشدة من سوء الإدارة السابقة وتأثير جائحة ، وأصبح يعاني من اضطراب مالي بالإضافة لديون وصلت إلى 4ر1 مليار يورو هذا الشهر.
ونتج عن هذا رحيل ليونيل ميسي، الذي انتهت مسيرته التي استمرت لـ21 عاماً مطلع أغسطس الجاري، بعدما أكد برشلونة أن قيود رابطة الدوري الإسباني كانت تعني أن إعادة التعاقد معه أمر مستحيل عقب نهاية عقده في يونيو الماضي، وبعد ذلك انضم ميسي لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.
وقال كومان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة خيتافي، الأحد: «كل شخص يتمنى الأفضل للنادي محبط، ولكن يجب أيضا أن تكون واقعياً اقتصادياً لا يمكن للنادي أن ينافس فرقاً أخرى مثل باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد».
وأضاف: «الأمر بهذه البساطة ويجب أن تتقبل هذا، سيستمر هذا الأمر لفترة طويلة، المسألة لا تتعلق بنهايته اليوم أو غدا، قلت دائما أنه يجب أن تكون واقعياً وأن تعلم موقف النادي، يجب أن تعلم اللحظة التي يمر بها النادي، أننا نغير أشياء، بلاعبين شباب، نفتقد لست أو سبع لاعبين يمكنهم اللعب بشكل أساسي ولكن لدينا فريقا جيدا».
وأكد: «لا أؤيد التفكير في عدم الفوز بالأشياء، نحن نادي يجب أن يظهر دائماً عقلية الانتصارات، ولكن في هذه اللحظة لا يمكننا التنافس مع الأفضل في العالم، الأمر لا يعتمد على أفضل لاعب في العالم، الأمر يعتمد على الفريق والعقلية، نعلم أننا نفتقد للأفضل في العالم وأنه يجب أن يكون لدينا أشياء أخرى».
وبسؤاله عن رأيه في محاولات الريال للتعاقد مع مبابي، قال كومان :«إذا كان مع مدريد الأموال، كنت سأريد أيضا ضمه لفريقي، إذا كان بإمكانك تطوير فريقك بهؤلاء اللاعبين، فهذا شيء ممتاز.

المصرى اليوم

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