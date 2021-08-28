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منتخب الطائرة يهزم كوبا فى بطولة العالم بإيران

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منتخب الطائرة يهزم كوبا فى بطولة العالم بإيران منتخب الطائرة يهزم كوبا فى بطولة العالم بإيران

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فاز الوطنى لشباب الكرة الطائرة، بقيادة المدير الفني عادل لطفي، على نظيره الكوبي بنتيجة أشواط 3-2، في إطار بطولة العالم، المقامة حاليًا في إيران.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 24-26، 27-25، 21-25، 25-23، 15-9، ورفع أحفاد الفراعنة رصيدهم إلى 5 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة.

وخسر أحفاد الفراعنة في الجولة الأولى أمام الأرجنتين، فيما حصلوا على نقاط المواجهة الثانية بعد انسحاب جمهورية الدومينيكان، قبل الخسارة أمام ألمانيا.

وتضم قائمة منتخب 12 لاعبًا، وهم: حازم أشرف وعمرو أحمد وعلي وائل وحمزة الصافي ومعاذ مصطفى وزياد أسامة وعبد الرحمن أحمد وحازم إيهاب وأحمد إبراهيم وياسين محمد ومحمد خالد وأحمد وائل.

المصرى اليوم

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