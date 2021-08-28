تفاصيل جلسة موسيمانى مع سيد عبد الحفيظ قبل سفره إلى جنوب أفريقيا

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يطير غدا الأحد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاهلى، الى جنوب أفريقيا لقضاء أجازة لمدة أسبوع بعد إنتهاء بطولة الدورى الممتاز التى إحتل فيها الأهلى المركز الثانى خلف الزمالك الفائز باللقب، وأجتمع موسيمانى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عقب مباراة أسوان للتنسيق بخصوص عودة الفريق للتدريبات يوم 5 سبتمبر المقبل ومتابعة اللاعبين خلال فترة الاجازة وغيرها من الأمور التى تخص الفريق.

وينتظر أن يقدم موسيمانى تقرير شامل عن خطة المرحلة المقبلة الى لجنة التخطيط بعد عودتة من جنوب أفريقيا كما طلب من المسؤولين فى لجنة التعاقدات فتح خط اتصال معه خلال فترة تواجدة فى جنوب افريقيا لاطلاعة على أخر التطورات بخصوص باقى الصفقات التى طلبها لتدعيم الأهلى بعناصر جديدة للموسم الجديد .

كان موسيمانى قد وجه موسيماني الشكر إلى جماهير الأهلي، واعتذر لها بسبب خسارة لقب الدوري، مشيرًا إلى أنه سيسافر إلى بلاده لمدة 3 أيام.

وأضاف: خلال المؤتمر الصحفى بعد مباراة أسوان ، عبنا ١٩ مباراة في ٥٣ يومًا عكس المنافس، الذي حصل على فترات راحة كبيرة في نفس الوقت، بالإضافة لارتباط العديد من اللاعبين بالتزاماتهم مع المنتخبات، مع منح اللاعبين الدوليين راحة بعد الانتظام لتجنب الإرهاق».

وعن عدد الأهداف التي سكنت مرمى الأهلي هذا الموسم قال موسيماني: «أنا أمين مع نفسي وأعرف السبب، ولكن معظم هذه الأهداف كانت في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهذا يشير إلى فقدان التركيز والإرهاق».

وأكد موسيماني أن مواجهات الدوري تختلف عن مباريات دوري أبطال إفريقيا، وسؤالي لمن يقول إن إفريقيا أضعف من الدوري: لماذا لم تفز بدوري أبطال إفريقيا نفسه وغادرت مرتين متتاليتين دون أي لقب؟

وأوضح موسيماني أنه في نعمة كبيرة، لما حققه من بطولات خلال 11 شهرًا مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن أحد جماهير الأهلي نشر له عدة صورة عبر السوشيال ميديا وفي 6 منها كان يحمل خمس بطولات.

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: «تعلمت هنا كل شيء، وكنت في بداية الأمر لا أعرف كثيرًا عن الكرة المصرية أو عن عادات اللاعبين وتقاليدهم، ولكني الآن عرفت أن هناك أشياء كثيرة يجب أن أتعلمها لتجنب أخطاء عدم المعرفة».