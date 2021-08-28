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محافظ بورسعيد يستعرض المؤشرات السكانية مع نائب وزير الصحة

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محافظ بورسعيد يستعرض المؤشرات السكانية مع نائب وزير الصحة محافظ بورسعيد يستعرض المؤشرات السكانية مع نائب وزير الصحة

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد، عن حصول المحافظة على المركز الأول لمدة أربعة سنوات متتالية بأقل معدل زيادة سكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد للدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان والدكتورة فاتن غازي مقرر المجلس القومي للسكان.

وأضاف المحافظ بأن عدد السكان عام 2020 بلغ 775 ألف نسمه، ووصلت المعدلات، للانخفاض الزيادة السكانية من 16٪ 2020 إلى 14٪ في عام 2021، وأعرب عن سعادته لوصول محافظة بورسعيد للمركز الأول.

يذكر أن المجلس القومي للسكان قام بعمل دراسة للمؤشرات مركبة بالمحافظات وأسفرت الدراسة عن احتلال محافظة بورسعيد المركز الأول منفردة على المحافظات، كما حققت محافظة بورسعيد أقل معدل زيادة طبيعية لمدة أربعة سنوات متتالية.

المصرى اليوم

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