وزير الزراعة يتفقد نماذج لزراعة قصب السكر بنظام الرى الحديث بنجع حمادي

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تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عدد من الحقول الزراعية ( قصب السكر، والنباتات العطرية ) بقرية الحلفاية بحرى التابعة لمركز نجع حمادى والتى تعتمد على أنظمة الرى الحديث رافقهما علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب وكل من النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وقيادات الوزارة والمحافظة وبعض نواب البرلمان.

وقال «القصير»، في تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة قنا، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو تطبيق أنظمة الرى الحديث في الزراعة، موضحا إنه استمع لشرح تفصيلى من صاحب المزرعة حول تجربته في الإعتماد على الرى الحديث ( الرش- التنقيط ) واعتماده على الطاقة الشمسية في التشغيل حيث أوضح صاحب المزرعة أنه قام بزراعة ٢٠ فدان بقصب السكر بنظام الشتلات بإستخدام الرى بالتنقيط بالإضافة إلى حوالى ٢٠ فدان نباتات عطرية بنظام الرى بالرش.

وأشاد وزير الزراعة بالتجربة، مؤكدا أنه نموذج يُحتذى به بالنسبة لأقرانه من المزارعين نحو التحول إلى أنظمة الرى الحديث، مشيرا إلى أن تلك الأنظمة تساهم في زيادة إنتاجية الفدان بنسبة كبيرة وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية بالإضافة إلى دورها في خفض التكلفة والعمالة واستهلاك الأسمدة بنسب تصل إلى ٥٠٪.

وأضاف «القصير» أن وزارة الزراعة تسعى إلى تعميم تجربة زراعة محاصيل القصب بالشتلات والأصناف الجديدة التي تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومتها للتغيرات المناخية والإعتماد على رى تلك المحاصيل بالتنقيط موجها الشكر للقائمين على هذه التجربة وللبنك الزراعي المصرى لتقديمه الدعم والتمويل اللازم الذي ساهم في نجاح التجربة .

ومن جانبه، قال محافظ قنا أن المحافظة تعد الأولى على مستوي مصر في زراعة القصب وإنتاج السكر، حيث تبلغ المساحة المنزرعة به أكثر من ١٢٠ الف فدان تنتج حوالى ٣ مليون طن قصب سنويا بما يعادل ٣٠٠ الف طن سكر، مشيرا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة تحرص على تطوير زراعة القصب من خلال ادخال نوعيات جديدة ذات قدرة انتاجية عالية، مؤكدا على حرصه الشديد على دعم المزارعين الراغبين في التحول إلى أنظمة الرى الحديث وتقديم كافة التسهيلات لهم .