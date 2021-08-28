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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة والزعماء المشاركين في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، حيث دارت مناقشات ومباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله.

كان مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، قد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمطار بغداد الدولي، حيث يشارك الرئيس في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.