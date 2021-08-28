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صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وكان مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، قد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمطار بغداد الدولي، حيث يشارك الرئيس في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة».

وقال «راضي» إن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق إلى دوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، وضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البَنّاء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الفرنسي في بغداد