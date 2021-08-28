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الجوازات : إلغاء الجواز بعد 90 يوما من عدم استلامه عقب الإصدار أو التجديد

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الجوازات السعودية: إلغاء الجواز بعد 90 يوما من عدم استلامه عقب الإصدار أو التجديد الجوازات : إلغاء الجواز بعد 90 يوما من عدم استلامه عقب الإصدار أو التجديد

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شددت المديرية العامة للجوازات في ، على المواطنين والمواطنات، ضرورة استلام جواز السفر خلال 90 يوما من إصداره أو تجديده، وذلك تفاديا لإلغاء الجواز وعدم استرداد الرسوم.

وأكدت المديرية، أن «للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء، وأنه يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عاما فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة (أبشر) الإلكترونية»، مشيرة إلى أن «انتهاء سريان مفعول جواز السفر لا تترتب عليه أي غرامات مالية، في حين أن الرسوم 300 ريال لـ5 سنوات، و600 ريال لـ10 سنوات، وتكون السنوات العشر لمن أتم 21 عاما».

وأفادت، بأنه «يتم استلام الجواز من قبل صاحبه أو المفوض عبر خدمة التفويض الإلكتروني لمراجعة إدارات الجوازات، ويتم الاستلام بعد 3 أيام عمل من عملية إتمام الإصدار».

وكشفت، أن «خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليا من منصة (أبشر) عبر البريد السعودي (سبل).

وبينت: «الخطوات كالتالي: إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة (أبشر) وتسليمه لموظف البريد، إحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد، التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد، سداد الرسوم المستحقة للتوصيل، وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد، بعد ذلك سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني عبر البريد السعودي (سبل)».

المصرى اليوم

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