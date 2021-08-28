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خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

أكدت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحث مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، استئناف التعاون على النطاق الكامل بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع جرى بينهما في العاصمة العراقية بغداد، خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام عصام راضي، إن "السيسي خلال القمة، وهي الأولى من نوعها من سنوات، أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية"، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".