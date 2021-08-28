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الرئاسة المصرية: "" بحث مع أمير قطر استئناف التعاون الكامل بين البلدين

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الرئاسة المصرية: "السيسي" بحث مع أمير قطر استئناف التعاون الكامل بين البلدين الرئاسة المصرية: "" بحث مع أمير قطر استئناف التعاون الكامل بين البلدين
خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

الرئاسة المصرية:

أكدت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أن الرئيس المصري عبدالفتاح بحث مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، استئناف التعاون على النطاق الكامل بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع جرى بينهما في العاصمة العراقية بغداد، خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام عصام راضي، إن "السيسي خلال القمة، وهي الأولى من نوعها من سنوات، أكد حرص على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية"، وفق ما ذكر موقع " اليوم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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