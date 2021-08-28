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ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وإعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية بمدينة السادات

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ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وإعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية بمدينة السادات ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وإعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية بمدينة السادات

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحة والتموين والطب البيطري بالسادات ، وذلك للمرور علي محلات الجزارة والدواجن والأسماك لمراجعة الشهادات الصحية ورخص المحلات والتأكد من صلاحية وجودة المنتجات المعروضة.

أسفرت الحملة عن ضبط ١٧٣ كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة ، بالإضافة إلى لحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي ، كما تم إعدام ١٣٥كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ، هذا وقد تم تحرير عدد 7 محاضر عدم نظافة ، 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية و١ محضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.

المصرى اليوم

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