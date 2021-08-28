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إزالة 10 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بقرى الواسطى

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إزالة 10 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بقرى الواسطى إزالة 10 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بقرى الواسطى

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قال المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، إنه قد تم إزالة 10 حالة تعد «في المهد» على مساحة 11 قيراطاً على مدار يومين بقرى مركزالواسطى، بالتنسيق بين الوحدة المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لإدارات وأجهزة المديرية باستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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