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فرح الزاهد تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث: «لاتقلقو أنا بخير»

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فرح الزاهد تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث: «لاتقلقو أنا بخير» فرح الزاهد تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث: «لاتقلقو أنا بخير»

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حرصت الفنانة الشابة فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، على طمأنت جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية بعدما تعرضت لحادث سير، مساء أمس الجمعة أدى إلى تحطم سيارتها من الأمام، ووجهت الشكر لكل من حرص على السؤال عنها.

وكتبت الزاهد منشورا عبر خاصية «الأستوري»، بحاسهبا الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام»، قائلة: «شكرًا لكل من يسأل عني منذ الحادث، لا تقلق، أنا بخير، إنها السيارة التي تحطمت بشكل سيء للغاية لكنني خرجت بأمان، أنا حقًا أقدر كل رسائلك وكلماتك الجميلة».

وكانت قد كشف الزاهد عن تعرضها لحادث سير قائلة: «حدث هذا اليوم، والحمد لله أننا جميعًا بأمان أنا ومن كانوا في السيارة الأخرى أيضًا، أنا لست من البنات الذين ينشرون الحوادث أو المشاكل ومثل هذه الأشياء، ولكن هذا الحادث كان خطيرًا اليوم وعلينا جميعًا إن نأخذ حذرنا، وأتمنى أن يكون هذا الحادث هو الأخير بالنسبة لي، وأشكر الله من كل قلبي أنني بخير وأن هذا الحادث مر بسلام إلى حدٍ ما».

المصرى اليوم

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