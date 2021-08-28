رئيس جامعة الباحة الجديد يرفع أسمى آيات الشكر للقيادة على الثقة الملكية به

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بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه

رفع رئيس الجامعة، أ.د.عبدالله بن يحيى الحسين؛ أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية؛ سائلًا الله -سبحانه وتعالى- أن يكون عند حسن الظن، ويقدم كل ما يصبون إليه لخدمة الجامعة وطالباتها وطلابها.

كما قدّم خالص الشكر والتقدير، لأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على دعمه وتوجيهه وحرصه الشديد على الجامعة ومكتسباتها.

ثم قدّم الشكر والتقدير إلى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على ثقته ودعمه وتوجيهاته السديدة وجهوده المشهودة؛ لخدمة وتطوير التعليم.

وشكر أيضًا، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار على ما يبذله من جهود مباركة؛ لتطوير التعليم الجامعي.

وسأل الدكتور "الحسين"، الله سبحانه وتعالى أن يعينه وزملاءه وزميلاته، على تقديم الخدمة المطلوبة لطالبات وطلاب ومنسوبي ومنسوبات الجامعة؛ متمنيًا للوطن الغالي التقدم والازدهار، وأن يُديم عليه الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.