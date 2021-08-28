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مدير تعليم القريات يثمّن جهود العودة الآمنة لبداية عام دراسي جديد

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مدير تعليم القريات يثمّن جهود العودة الآمنة لبداية عام دراسي جديد مدير تعليم القريات يثمّن جهود العودة الآمنة لبداية عام دراسي جديد
أشاد بالدعم الكبير من القيادة لقطاع التعليم

مدير تعليم القريات يثمّن جهود العودة الآمنة لبداية عام دراسي جديد

رفع مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، شكره للقيادة الرشيدة ولوزير التعليم، بمناسبة العودة الحضورية للطلاب والطالبات من الفئة العمرية المستهدفة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وعن بُعد للمرحلة الابتدائية؛ مشيدًا بالدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم من حكومتنا الرشيدة والذي حَظِيَ معه تعليم القريات بدعم للمشاريع التعليمية بأكثر من 100 مليون ريال، شملت مشاريع جديدة، والصيانة، والنظافة، والترميم، وإنشاء فصول الطفولة المبكرة وغيرها.

وثمّن "الثبيتي" جهود كل الأقسام وإدارات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور خلال الفترة الماضية؛ استعدادًا لعودة آمنة، كما أوضح أن المدارس باتت مستعدة على الوجه الأكمل لاستقبال طلابها وطالباتها، بعد أن خضعت لكل عمليات الصيانة والنظافة والجاهزية التامة بمتابعة من الأقسام المختصة وقائدي وقائدات المدارس.

وعن تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية، قال "الثبيتي" إنه تم توجيه الصحة المدرسية والأقسام المختصة لمتابعة تطبيق هيئة الصحة القائمة "وقاية" في جميع المباني التعليمية ومن بينها المدارس؛ ضمانًا للوصول إلى صحة مجتمعية كاملة؛ داعيًا المولى -عز وجل- بالتوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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