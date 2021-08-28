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من الأحد إلى الخميس.. فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف (تفاصيل)

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من الأحد إلى الخميس.. فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف (تفاصيل) من الأحد إلى الخميس.. فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف (تفاصيل)

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف أنه من المقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز سويف، وذلك على مدار 5 أيام بداية من «غد الأحد 29 أغسطس الجاري وحتى الخميس المقبل 2 سبتمبر 2021»،لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمحولات التي تخدم هذه القرى.

وطبقا لبيان القطاع سيتم فصل التيار«غدا الأحد 29/8»عن قرية بني عفان، ويوم «الإثنين30/8» عن قرية الحكامنة، ويوم الثلاثاء 31/8«عن قرية بليفيا، ويوم»الأربعاء 1/9«عن قرية أبوسليم، ويوم»الخميس 2/9«عن منشأة عاصم ،وذلك بداية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 صباحا (لمدة 4 ساعات) على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُبين عاليه.

ويتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

المصرى اليوم

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