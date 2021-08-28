ضبط 54 شيكارة دقيق بدون فواتير في المنوفية

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قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون بشن حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع إدارة التموين والطب البيطري والصحة والجهات الأمنية بأشمون.

أسفرت عن إعدام كميات كبيرة من اللحم المفروم والكبدة الغير صالحة للاستهلاك الادمي، وضبط 54 شيكارة دقيق بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، كما أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر إشغال وضبط وتنفيذ 25 حالة إزالة فورية بالشارع العام، وتم ضبط 4 محلات تجارية تزاول نشاطها بدون ترخيص وتحرير 5 مخالفات بيئية، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتأكيد على التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام.