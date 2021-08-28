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محافظ بني سويف يبحث مع منسقي مبادرة «بيئتنا رحيمة» مواجهة انتشار الكلاب الضالة

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محافظ بني سويف يبحث مع منسقي مبادرة «بيئتنا رحيمة» مواجهة انتشار الكلاب الضالة محافظ بني سويف يبحث مع منسقي مبادرة «بيئتنا رحيمة» مواجهة انتشار الكلاب الضالة

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التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، منسقي مبادرة «بيئتنا رحيمة» التي يتم دراسة إمكانية تنفيذها بالمحافظة، حيث يتعاون في تنفيذها لجنة البيئة والرفق بالحيوان بالمجلس الوطني للشباب، بجانب التنسيق وتضافر الجهود من خلال الجهات الرسمية المعنية، حيث تأتي هذه المبادرة في إطارجهود المحافظة للتعامل المناسب مع مشكلة انتشار الكلاب الضالة.

حضر اللقاء كل من: اللواء جمال مسعود سكرتير عام المحافظة،الدكتورة غادة عبدالسلام رئيس لجنة البيئة والرفق بالحيوان بالمجلس الوطني للشباب، الدكتور وائل حامد نائب رئيس اللجنة البيئة عن محافظتي القاهرة والقليوبية والدكتور محمد عويس نائب رئيس اللجنة، والدكتور عصام يحيى وكيل وزارة الطب البيطري، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ونهى محمد مدير عام التعاون الدولي

وخلال اللقاء استعرض منسقو المبادرة أهداف المبادرة، والتي من أهمها توفير الحماية للمواطنين من الكلاب الضالة التي تشكل خطراً على أمنهم وسلامتهم، وذلك من خلال التعريف بالطرق الآمنة والإنسانية واستخدامها في التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وفقا للمنهج العلمي الدولي المتبع في هذا الشأن، ومن خلال التعاون مع الهيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ومؤسسات المجتمع المدني

وتم الاتفاق على الخطوات العملية لتنفيذ المبادرة، والدفع بجهود المحافظة في هذا الشأن، ومن أهم الخطوات التي تمت مناقشتها: وضع آلية للتواصل بين الجهات المعنية وذات الصلة للوصول للخطوات التنفيذية المناسبة،وحشد جهود الجمعيات الفاعلة في مجال الرفق بالحيوان،والتعاون في تحفيز المجتمع المدني والجهات المعنية في مجال توفير مصادر للتمويل،مع مراعاة عنصر الاستدامة في كل خطوات ومراحل المبادرة،والسعي لتحقيق هدف وإستراتيجية محددة أهم محاورها عدم الإخلال بنظام التوازن البيئي

ومن جانبه، أشار السكرتير العام إلى أنه قد تم عقد اجتماع في هذا الجانب، حيث تم الاتفاق على تنفيذ المبادرة ومراحلها الزمنية والمكانية وتوزيع المهام والأدوار على الجهات والكيانات المشاركة في تنفيذ المبادرة،ومناقشة البرنامج التوعوي وعناصره وخطوات وأماكن تنفيذه،بالإضافة إلى دراسة تشكيل مجموعات عمل للانتشار في الأماكن المحددة،والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأمصال والتطعيمات التي يتم توفيرها بالتعاون بين لجنة البيئة والرفق بالحيوان التابعة للمجلس الوطني للشباب والتضامن ومؤسسات المجتمع المدني«وبمشاركة الطب البيطري.

وفي نهاية اللقاء وجه محافظ بني سويف بوضع تصور عملي ومدروس من كافة النواحي للدفع بجهود وخطة المحافظة في مجابهة تداعيات مشكلة الكلاب الضالة،مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالمنهج الدولي والقوانين التي تستهدف حلولا عملية وعلمية للمشكلة بشكل مناسب قانونا وإنسانيا، موضحا أن مديرية الطب البيطري لديها خطة لمواجهة الظاهرة، وأن المحافظة تعمل على دعم هذه الخطة وتوفير أوجه الدعم المختلفة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبالتعاون بين الطب البيطري والتضامن الاجتماعي، وكذا كلية الطب البيطري التي يتوافر لديها العنصر البحثي والأكاديمي.

المصرى اليوم

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