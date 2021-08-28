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محافظ السويس يوجه برصف وتطوير 15 شارعا ووصلة بمدينتي اليسر بحي عتاقة

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محافظ السويس يوجه برصف وتطوير 15 شارعا ووصلة بمدينتي اليسر بحي عتاقة محافظ السويس يوجه برصف وتطوير 15 شارعا ووصلة بمدينتي اليسر بحي عتاقة

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وجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بالبدء في الخطة والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة والأعمال المتكاملة بمدينني اليسر واحد بحي عتاقة.

وكلف المحافظ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد بمتابعةأعمال التطوير بمدينتي اليسر واحد ضمن خطة الرصف التي تشهدها المحافظة لرصف ١٠٩ شارع ومنطقة.

وكلف السكرتير العام بتكثيف الأعمال لرفع كافة التراكمات والإشغالات والتعديات الموجودة بأحد واليسر والإعداد لبدء أعمال المرافق العامة والتي تشمل رفع كافة الصرف الصحي وخطوط المياه والإنارة العامة والكهرباء ومداخل المدينة والرصف والتنسيق الجمالي للمنطقة.

وفي الجولة التقي السكرتير العام والسكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والنواب اثناء الجولة بالمواطنين للاستماع إلى ارائهم ورغباتهم في تطوير المدينتين

رافق السكرتير العام والسكرتير العام المساعد في الجولة كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوى عضوا مجلس النواب وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق واشرف سليمان مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإسكان والطرق والكهرباء والغاز والصرف الصحي وممثلا عن الشعبة الهندسية وإدارات حي عتاقة.

جاء ذلك في إطار الخطة الاستثمارية لمحافظة السويس للعام المالي الحالي والمعدة مسبقا وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بتحسين حياة المواطنين ورفع المعاناة عنهم وتزامنا مع طلبات السادة أعضاء مجلس النواب استجابة لرغبات المواطنين بتحسين حياتهم المعيشة وتطوير المدن.

المصرى اليوم

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