بدء تصوير الفيلم المصري السعودي «مهمة مش مهمة»

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بدأ، صباح اليوم السبت، تصوير الفيلم المصري السعودي «مهمة مش مهمة»، داخل أحد استوديوهات التصوير بمنطقة الهرم، وإحدى فيلات طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين والسعوديين، فمن مصر يشارك الفنانون بيومي فؤاد وأحمد فتحي وهالة فاخر وكارولين عزمي ومصطفى أبوسريع ومصطفى البنا، وعدد آخر من فناني الكوميديا. ومن السعودية يشارك في البطولة عبدالمجيد الرهيدي وهيا فياض وعبدالله الكاتب وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، ومنتج فني مصطفى يوري، وإخراج أيمن العلي.

وسيتم تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم بالمملكة العربية السعودية، خاصة أن معظم أحداثه تدور هناك، ويسافر صناع الفيلم إلى السعودية بمجرد انتهاء مشاهد الفيلم بالقاهرة.