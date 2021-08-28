أخبار عاجلة

هل سيطرت "طالبان"؟ لوغاريتم بين "فيديو رفع العلم" ووعيد المعارضة! -
"بلدية بارق" تغلق مجمعًا تجاريًّا تَسبب في تشوهات بصرية -
"أبل" عن تقنية الاتصالات الثورية في هواتف "آيفون": لن تكون متاحة للجميع -
ملتقى التوظيف بالسيح يطرح 1800 فرصة وظيفية غدًا -
إسرائيل تعتزم نقل 400 أسير فلسطيني من سجن «جلبوع» بعد فرار 6 أسرى عبر نفق -
من "آي أو إس" لـ"أندرويد".. واتساب تعتمد تقنية "مفتاح النقل" الثورية لمستخدميها -
حالة أمطار رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه: تستمر حتى 8 مساءً -
حادث تصادم وانقلاب يخلف 5 إصابات باشرها "هلال مكة" -
الخطة والإستراتيجية العسكرية.. "فتح الأندلس" دراسة جديدة لـ "السنيدي" -
نادي ذوي الإعاقة بمكة يفتتح موسمه الرياضي ببطولتيْ ألعاب القوى والسباحة للشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بدء تصوير الفيلم المصري السعودي «مهمة مش مهمة»

Print
بدء تصوير الفيلم المصري السعودي «مهمة مش مهمة» بدء تصوير الفيلم المصري السعودي «مهمة مش مهمة»

لاقتراحات اماكن الخروج

بدأ، صباح اليوم السبت، تصوير الفيلم المصري السعودي «مهمة مش مهمة»، داخل أحد استوديوهات التصوير بمنطقة الهرم، وإحدى فيلات طريق - الإسكندرية الصحراوي.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين والسعوديين، فمن مصر يشارك الفنانون بيومي فؤاد وأحمد فتحي وهالة فاخر وكارولين عزمي ومصطفى أبوسريع ومصطفى البنا، وعدد آخر من فناني الكوميديا. ومن يشارك في البطولة عبدالمجيد الرهيدي وهيا فياض وعبدالله الكاتب وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، ومنتج فني مصطفى يوري، وإخراج أيمن العلي.

وسيتم تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم بالمملكة العربية السعودية، خاصة أن معظم أحداثه تدور هناك، ويسافر صناع الفيلم إلى السعودية بمجرد انتهاء مشاهد الفيلم بالقاهرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاركة ١٣ جامعة في الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات المصرية

مشاركة ١٣ جامعة في الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات المصرية

مصر.. مبادرة أبوب الخير لدعم ملايين الفقراء

مصر.. مبادرة أبوب الخير لدعم ملايين الفقراء

الناموسة المصرية المميتة ناقلة الفيروسات..سر تسميتها بسبب المعابد الفرعونية

الناموسة المصرية المميتة ناقلة الفيروسات..سر تسميتها بسبب المعابد الفرعونية

مصطفي محمد ينقذ حسام البدري ويتعادل لمنتخب مصر أمام الجابون ..وتصدر المجموعة في تصفيات كأس العالم

مصطفي محمد ينقذ حسام البدري ويتعادل لمنتخب مصر أمام الجابون ..وتصدر المجموعة في تصفيات كأس العالم