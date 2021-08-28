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أزهر المنيا: إقبال على التحويل للتعليم الأزهري للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

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أزهر المنيا: إقبال على التحويل للتعليم الأزهري للمرحلتين الابتدائية والإعدادية أزهر المنيا: إقبال على التحويل للتعليم الأزهري للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

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أعلن الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية اليوم السبت، بأن إدارة المعلومات والبيانات بالديوان العام تواصل جهدها الدؤوب للأسبوع الرابع على التوالي في تلقي وتسجيل طلبات الراغبين في التحويل من وزارة التربية والتعليم للأزهر الشريف بصفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأكد طلب بأن نسب التحويل للمعاهد الأزهرية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للمعاهد العادية والنموذجية هذا العام قد سجلت إقبالاً مرتفعاً على مدار الأربع أسابيع الماضية من أغسطس الجاري حتى نهايته، وذلك مقارنةً بالأعوام الماضية وطبقًا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الأزهر الشريف وزارة التربية والتعليم.

وأوضح طلب بأنه للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم فإن اختبارات القبول الشفوية والتحريرية يتم إجراؤها بمقار الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة بدلاً من الذهاب للديوان العام.

علاوةً على أن عمليات التحويل بالمعاهد الأزهرية تخضع لضوابط التحويل الواردة من رئاسة القطاع والتي من بينها «امتحان طلاب صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية الراغبين في التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمعاهد الأزهرية في القدر المُقرر حفظه من القرآن الكريم شفويًّا على نحو يحقق التوازن بينهم وبين أقرانهم بالمعاهد الأزهرية، شريطة تحقيق نسبة حفظ لا تقل عن سبعين في المائة.

المصرى اليوم

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