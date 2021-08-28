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قال النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنه النقل بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، تؤكد على دور مصر المحوري والداعم للدول العربية الشقيقة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأضاف، في تصريحات اليوم السبت، أن مشاركة الرئيس السيسي تؤكد على حرص القيادة السياسيه المصرية على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، وان مصر دائما تقف بجوار الاشقاء العرب ومساندتهم، وهذا دور لم تتخلي عنه مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يقوم بزيارته الثانية للعراق خلال فترة زمنية وجيزة بعد انقطاع دام اكثر من ٣٠ سنه، وهذا يكشف لنا أن العلاقات المصرية العراقية تشهد عهد جديد بفضل جهود وحكمة الرئيس السيسي، ومدي اهتمامه بالقضايا العربيه وإصراره على تحقيق الدول العربية للتنمية والامن والاستقرار والسلام وبناء إقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية الناجمه عن الفترات السابقة، ويوضح لنا كيف يتصرف القائد والبطل تجاة قضايا وطنة والدول العربية الشقيقة.