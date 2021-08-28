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راحة إجبارية في بيراميدز

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راحة إجبارية في بيراميدز راحة إجبارية في بيراميدز

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قرر اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ٤ أيام عقب مباراة غزل المحلة وختام لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل غزل المحلة ضيفًا على بيراميدز، بملعب الدفاع الجوي، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة ٣٤ والأخيرة من الدوري.

ويعود بيراميدز إلى استئناف تدريباته، بداية من يوم الخميس ٢ سبتمبر المقبل، استعدادًا لخوض مباراة سموحة في كأس ، والتي من المنتظر تحديد موعدها من قِبَل اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة.

يُذكر أن بيراميدز يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 16 مباراة، وتعرض للهزيمة في 5 لقاءات، وأحرز لاعبوه 51 هدفًا، وتلقت شباكه 37 غيرها.

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