مصرع إصابة 13 شخصاً في حادثين ببنى سويف

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لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، اليوم السبت، في حادثين متفرقين بالطريقين الصحراوي الشرقي والغربي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعى «محمد خير حسين» 50 سنة، ومقيم المطرية بمحافظة القاهرة وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة، والمصابون وهم إبراهيم محمد الحسيني 42 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن والصدر، وسعد الحسيني مصطفى 55 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبصدر والصدر، وبيشي عاطف ناشد، 25 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون في الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة.

وفى الحادث الثاني أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم امشير زكي يعقوب 59 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن والصدر والحوض، وفخري شحاتة فخري، 36 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن والصدر والحوض، وزكى امشير زكي 35 سنة، مصاباً بخلع بالكوع الأيسر وجرح قطعي أعلى الجبهة، ومريم فخري شحاتة 10 سنوات، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ اليسرى، وايريني فخري شحاتة 13 سنة، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ اليسرى وجميعهم مقيمون بإمبابة بمحافظة الجيزة.

كما أصيب أحمد حلمي جاد 30 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وجرح قطعي بفروة الرأس، وجمال شعبان عبداللطيف 34 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد سيد سالم، 55 سنة مصاباً بجرح قطعي خلف الشفة السفلي، وصفاء بباوي حنين 33 سنة، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ اليسرى تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لاستكمال العلاج وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.