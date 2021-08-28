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هل سيطرت "طالبان"؟ لوغاريتم بين "فيديو رفع العلم" ووعيد المعارضة!
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 09:48 صباحاً
"بلدية بارق" تغلق مجمعًا تجاريًّا تَسبب في تشوهات بصرية
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 09:48 صباحاً
"أبل" عن تقنية الاتصالات الثورية في هواتف "آيفون": لن تكون متاحة للجميع
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 09:48 صباحاً
ملتقى التوظيف بالسيح يطرح 1800 فرصة وظيفية غدًا
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 09:48 صباحاً
إسرائيل تعتزم نقل 400 أسير فلسطيني من سجن «جلبوع» بعد فرار 6 أسرى عبر نفق
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 09:42 صباحاً
من "آي أو إس" لـ"أندرويد".. واتساب تعتمد تقنية "مفتاح النقل" الثورية لمستخدميها
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 09:34 صباحاً
حالة أمطار رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه: تستمر حتى 8 مساءً
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 09:34 صباحاً
حادث تصادم وانقلاب يخلف 5 إصابات باشرها "هلال مكة"
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 09:34 صباحاً
الخطة والإستراتيجية العسكرية.. "فتح الأندلس" دراسة جديدة لـ "السنيدي"
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 09:34 صباحاً
نادي ذوي الإعاقة بمكة يفتتح موسمه الرياضي ببطولتيْ ألعاب القوى والسباحة للشباب
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 09:34 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
كلمة أحمد أبو الغيط في مؤتمر بغداد لدول الجوار
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 28 أغسطس 2021 04:45 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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