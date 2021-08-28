محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء 109 عماره سكنية

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، رافقهما اللواء شعبان مبروك ،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال لإقامة 109عمارة بعدد 10آلاف و464 وحدة سكنية، غرب كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية التي تتقوم بها الشركة الصينية بإشراف ومتابعة الهيئة الهندسية ،وكل عمارة مكونة من 11دور وارضي، وبكل دور 8 شقق، مساحة الشقة 90 متر، والمنطقة السكنية على مساحة180 فدان غرب مدينة كفر الشيخ «جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة، تستوعب55 ألف نسمة، والنسبة البنائية للعمارات السكنية على المساحة بنسبة 21.9%، وتضم العمارات السكنية 218 مصعد، بكل عمارة مصعدين ،وتضم المنطقة السكنية تضم مشروعات خدمية مسجدين ،كل مسجد يتسع ل 500 مصلي على مساحة 750 متر ووحدة صحية مكونة من دور أرضي وطابق على مساحة 600 متر ،وسوقين بهما 16 محل على مساحة 1700 متر، وملعبين، وبذلك تنتهي معاناة المواطنين الحاجزين والتي تجاوزت 17 عاماً.