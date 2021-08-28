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35 عميدًا لـ«العلوم» يشاركون باجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بجامعة الإسكندرية (صور)

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35 عميدًا لـ«العلوم» يشاركون باجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بجامعة الإسكندرية (صور) 35 عميدًا لـ«العلوم» يشاركون باجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بجامعة الإسكندرية (صور)

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ترأس الدكتور معوض محمد الخولى، اجتماع أعضاء لجنة قطاع العلوم الأساسية، في كلية العلوم بجامعة الاسكندرية.

وقالت الدكتورة أمانى إسماعيل عميد كلية العلوم بجامعة الاسكندرية، إن الاجتماع جرى بدعوة رسمية منها بحضور ومشاركة عمداء وممثلي كليات العلوم بالجامعات المصرية، ولجنة التخطيط, ولفيف من أعضاء اللجنة.

وأوضحت لـ«المصرى اليوم»، أنه شارك في الاجتماع من العمداء وأعضاء لجنة التخطيط، ٣٥ أستاذ، وتم مناقشة اللوائح المقدمة من كليات العلوم وتشكيل لجان لمراجعة اللوائح، كما تم التأكيد على التعاون التام بين كليات العلوم المختلفة والاشتراك في المشاريع التي تخدم العملية التعليمية وتخدم القطاع العلوم.

35 عميد كلية علوم يشارك باجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بجامعة الإسكندرية (صور)
35 عميد كلية علوم يشارك باجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بجامعة الإسكندرية (صور)
35 عميد كلية علوم يشارك باجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بجامعة الإسكندرية (صور)
35 عميد كلية علوم يشارك باجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بجامعة الإسكندرية (صور)
35 عميد كلية علوم يشارك باجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بجامعة الإسكندرية (صور)
35 عميد كلية علوم يشارك باجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بجامعة الإسكندرية (صور)
35 عميد كلية علوم يشارك باجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بجامعة الإسكندرية (صور)
35 عميد كلية علوم يشارك باجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بجامعة الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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