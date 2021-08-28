محافظ كفر الشيخ يتفقد الحديقة المجانية ويوجه بتطويرها

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تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء الحديقة المركزية المجانية على مساحة كيلو من ميدان الملك عبدالله «النسر» حتى موقف كفر الشيخ الجديد.

وقال المحافظ إن الحديقة الجاري إنشاؤها حديقة مجانية عامة لكل أهالي المحافظة، على مساحة كيلو، وتضم مساحات خضراء، وأشجارًا، والرصف بالإنترلوك، وألعاب أطفال على أحدث طراز، وبرجولات، ومقاعد ودورات مياه، وملعبًا خماسيًا، كما سيتم إنشاء منافذ متحركة لبيع المشروبات والمأكولات لإتاحة فرص عمل للشباب.

وأضاف أنه وجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالحديقة، ليتم افتتاحها قريبًا، ليتردد عليها المواطنون، مؤكداً أن الحديقة ضمن الحدائق العامة المجانية التي تفتح أبوابها لكل المواطنين، دون أن يتكلف المواطن أي مبالغ مالية، كما وجّه بإقامة حدائق مجانية بالمدن على غرار الحدائق المجانية العامة المجاورة لديوان المحافظة وغرب العاصمة المجاورة لشارع صبري القاضي، ليتم وضع ألعاب أطفال وبرجولات ومقاعد وإنارة الأشجار بكل المدن.